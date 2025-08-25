التحقيق في تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث مروري وإصابة اثنين من طاقم الحرس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 12:36 مساءً - تباشر النيابة العامة التحقيق في لتعرض موكب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لحادث مرورى، إثر انقلاب عدد من سيارات الموكب خلال الحادث بالكيلو 42 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وتعرض الموكب الذى يتكون من 3 سيارات إلى الانقلاب -واحدة يستقلها الوزير وزوجته، والأخريين للحرس الخاص بالوزير- مما أسفر عن إصابة الدكتور محمود عصمت بكدمات طفيفة واشتباه بكسر فى اليد كما تعرضت زوجة الوزير إلى كدمات بسيطة.