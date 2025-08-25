حدث في غزة .. استشهاد الصحفي معاذ أبو طه في مجزرة إسرائيلية ضد الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 12:36 مساءً - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، استشهاد الصحفي معاذ أبو طه في مجزرة قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى محدرة بشعة صباح اليوم الاثنين باستهداف مجمع ناصر الطبي وغرف العمليات، ما ادى لاستشهاد عشرة بينهم اربعة صحفيين ومصورين فلسطينيين.

واكد مجمع ناصر الطبي استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقسم العمليات في مبنى الياسين بنجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

ويعمل جيش الاحتلال حاليًا على تضييق الخناق حول النازحين المكدسين في مدينة غزة، باستخدام التجويع والقصف؛ لإجبارهم على النزوح القسري من المنطقة مجددًا، قبل اجتياحها والاستيلاء عليها.

واشتدت أزمة الجوع في غزة بعد أن فرضت إسرائيل حصارًا يمنع دخول الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى إلى القطاع في 2 مارس الماضي، وبينما رفعت الحصار في مايو لم تسمح إلا بدخول كميات ضئيلة من المساعدات لأسابيع بعد ذلك.