استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 12:36 مساءً -

فيما أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة شهداء قصف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي إلى ثمانية شهداء بينهم صحفيين اثنين هما حسام المصري مصور وكالة رويترز للأنباء، والمصور محمد سلامة.

كانت مصادر صحفية فلسطينية قد اكدت الاثنين، استشهاد الصحفي حسام المصري مصور وكالة رويترز للأنباء، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي غزة.

واكد مجمع ناصر الطبي استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقسم العمليات في مبنى الياسين بنجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس.

ويعمل جيش الاحتلال حاليًا على تضييق الخناق حول النازحين المكدسين في مدينة غزة، باستخدام التجويع والقصف؛ لإجبارهم على النزوح القسري من المنطقة مجددًا، قبل اجتياحها والاستيلاء عليها.

واشتدت أزمة الجوع في غزة بعد أن فرضت إسرائيل حصارًا يمنع دخول الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى إلى القطاع في 2 مارس الماضي، وبينما رفعت الحصار في مايو لم تسمح إلا بدخول كميات ضئيلة من المساعدات لأسابيع بعد ذلك.