نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية انخفاض في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة خاصة خلال ساعات النهار.

طقس اليوم على مختلف الأنحاء

وأوضحت الهيئة أن الطقس اليوم الإثنين سيكون:

حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفى الصباح الباكر على معظم المناطق.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تمتد أيضًا إلى الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على مختلف المدن:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 – الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 32 – الصغرى 23

مطروح: العظمى 31 – الصغرى 24

سوهاج: العظمى 40 – الصغرى 26

قنا: العظمى 43 – الصغرى 28

أسوان: العظمى 42 – الصغرى 30