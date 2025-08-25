حدث منذ قليل .. استشهاد صحفي بوكالة رويترز خلال قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:28 صباحاً - أكدت مصادر صحفية فلسطينية، الاثنين، استشهاد الصحفي حسام المصري مصور وكالة رويترز للأنباء، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي غزة.

فبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 13 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويعمل جيش الاحتلال حاليًا على تضييق الخناق حول النازحين المكدسين في مدينة غزة، باستخدام التجويع والقصف؛ لإجبارهم على النزوح القسري من المنطقة مجددًا، قبل اجتياحها والاستيلاء عليها.

واشتدت أزمة الجوع في غزة بعد أن فرضت إسرائيل حصارًا يمنع دخول الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى إلى القطاع في 2 مارس الماضي، وبينما رفعت الحصار في مايو لم تسمح إلا بدخول كميات ضئيلة من المساعدات لأسابيع بعد ذلك.