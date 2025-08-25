نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي يستوعب 30 مليون مسافر سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في مصر.

مواصفات مشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي

أوضح وزير الطيران أن مشروع مبنى 4 يتم تنفيذه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حيث يستهدف إنشاء مبنى ركاب بسعة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر سنويًا، بما يرفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى 60 مليون راكب سنويًا.



وأكد أن المشروع يضع في أولوياته الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، إلى جانب تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية.

مكونات المشروع والبنية التحتية

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مدرج جديد للطائرات مجهز بأحدث أنظمة الملاحة الجوية والإضاءة الأرضية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.



كما يشمل المشروع إقامة مواقف سيارات واسعة يتم تغطيتها بالكامل بالألواح الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى شبكة طرق حديثة ذات مداخل سلسة وسريعة تضمن سهولة وصول المسافرين.

ولفت إلى أن مباني الدعم والتشغيل الخاصة بالمشروع ستُصمم وفق المعايير القياسية الدولية لضمان تقديم خدمات متكاملة وفعالة.

الاعتماد على التقنيات الذكية

وأضاف الدكتور سامح الحفني أن مبنى 4 سيعتمد على أحدث التقنيات الذكية ليصبح واحدًا من أكثر مباني الركاب تطورًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعزز مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.