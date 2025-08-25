نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 مليون راكب سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن مشروع إنشاء "مبنى 4" بمطار القاهرة الدولي يُعد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمطار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع من المتوقع أن يصبح نموذجًا رائدًا في تصميم وتشغيل المطارات عالميًا.

مواصفات مشروع "مبنى 4"

استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع المواصفات الفنية والتشغيلية لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي، موضحًا أن المشروع يُنفذ وفق أحدث المعايير العالمية ليشكل إضافة كبيرة للبنية التحتية لقطاع الطيران المدني في مصر.

وأوضح الوزير أن المبنى الجديد يستهدف إنشاء مبنى ركاب بسعة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر سنويًا، ليضاعف الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار إلى نحو 60 مليون راكب سنويًا.

وسيتم تنفيذ المشروع مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، إلى جانب دمج مبادئ الاستدامة البيئية في مختلف مراحله.

بنية تحتية متطورة

أضاف وزير الطيران أن المشروع يتضمن إنشاء مدرج طائرات جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة الجوية والإضاءة الأرضية المتطورة، بما يواكب أحدث التكنولوجيات في هذا المجال. كما يضم المشروع مواقف سيارات واسعة مغطاة بالكامل بالألواح الشمسية، بما يعكس التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار الوزير إلى أن المبنى الجديد سيكون مرتبطًا بشبكة طرق حديثة ذات مداخل سلسة وسريعة، فضلًا عن إنشاء مباني دعم وتشغيل مصممة وفق المعايير القياسية الدولية لضمان أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية.

الاعتماد على أحدث التقنيات الذكية

أكد الدكتور سامح الحفني أن "مبنى 4" سيعتمد على أحدث التقنيات الذكية في التشغيل والإدارة، ليصبح ضمن مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا على مستوى العالم، وهو ما يعكس رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بقطاع الطيران المدني وتعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز محوري لحركة الطيران في المنطقة.