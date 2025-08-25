نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية للطلاب لمدة أسبوع بدءًا من 25 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، عن إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية المختلفة، وكذلك من المحافظات الأخرى إلى محافظة القاهرة.

وأوضحت المديرية أن فترة التقديم تمتد لمدة أسبوع، تبدأ من يوم الإثنين 25 أغسطس 2025 وتستمر حتى الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار التيسير على أولياء الأمور وإتاحة فرصة جديدة للراغبين في التحويل.

وأكدت المديرية أن التقديم يتم حصرًا عبر الرابط الإلكتروني:

[https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers]

ويتضمن التحويل الإلكتروني عدة ضوابط، أبرزها:

- يحق لولي الأمر التقديم مرة واحدة فقط على الموقع الإلكتروني، ويتم اختيار مدرسة بديلة في حالة عدم قبول التحويل بالمدرسة الأولى.

ـ لا يُسمح بالتحويل للمدارس الرسمية المتميزة لغات إلا في حدود الكثافة المتاحة.

ـ يشترط موافقة المدرستين المحوَّل منها والمحوَّل إليها، مع مراعاة شرط الكثافة والسن والنطاق الجغرافي.

ـ يتم إعلان نتيجة التحويلات إلكترونيًا، ويتولى ولي الأمر متابعة النتيجة من خلال نفس الرابط المستخدم للتقديم.

ـ بعد إعلان النتيجة، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة لاستكمال إجراءات القبول وتقديم المستندات المطلوبة في المدة المحددة.