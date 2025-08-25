نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: سرعة تجهيز مسوغات التعيين للمقبولين في مسابقة 30 ألف معلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بسرعة تحضير وتجهيز الأوراق المطلوبة للتعاقد، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعيين والانضمام للعمل بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن مسوغات التعيين تشمل المستندات التالية:

- قرار المجلس الطبي.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

-صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

-شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.

-إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

- استمارة (105) الخاصة بمنحة الثلاثة أشهر.

- استمارة (6) تأمين ومعاشات.

-استمارة (103) طلب استخدام.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتقديم هذه الأوراق في المواعيد المحددة حتى يتم إنهاء إجراءات التعاقد رسميًا، مشددة على أن عدم استكمال المستندات قد يعرقل استلام العمل.