الطقس اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 25 أغسطس، انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب على ليلًا وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم ظهور شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. وتشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

ومتوقع أيضًا اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث تتراوح سرعة الرياح من 35 إلى 45 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة:

العظمى: 35 درجة

الصغرى: 25 درجة

الطقس فى الإسكندرية:

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 23 درجة

الطقس فى مطروح:

العظمى: 31 درجة

الصغرى: 24 درجة

الطقس فى سوهاج:

العظمى: 40 درجة

الصغرى: 26 درجة

الطقس فى قنا:

العظمى: 43 درجة

الصغرى: 28 درجة

الطقس فى أسوان:

العظمى: 42 درجة

الصغرى: 30 درجة