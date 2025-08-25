سفارة مصر بلبنان تفتح أبوابها للتصويت بجولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 10:32 صباحاً - فتحت سفارة مصر بلبنان، أبوابها أمام الناخبين الراغبين بالتصويت في جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من بين المرشحين في الدوائر التالية: دائرة محافظة الغربية، دائرة محافظة بني سويف، دائرة محافظة الوادي الجديد، دائرة محافظة الأقصر، دائرة محافظة الإسماعيلية.

وتعقد اللجنة الانتخابية بمقر السفارات على مدار يومى (الاثنين والثلاثاء) ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقاً لتوقيت لبنان.

ويجري التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وكانت عملية التصويت بالخارج في الجولة الأولى من الانتخابات قد أجريت على مدار يومين، الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس الجاري، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب تعليمات الهيئة، يبدأ التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة دون الإخلال بسير العملية الانتخابية.

وحرصت السفارة المصرية على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، ويشمل التحقق من هوية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري يتضمن الرقم القومي، والتصويت بالاقتراع السري المباشر.

وأكدت السفارة المصرية في بيروت أهمية مشاركة أبناء الجالية المصرية في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتوفير بيئة آمنة ومحفز للناخبين.

وشددت السفارة على أن العملية الانتخابية تجرى وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان مشاركة مواطنيها بالخارج في بناء مستقبلهم السياسي.