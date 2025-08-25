التليفزيون الفلسطينى : غارات إسرائيلة مكثفة تستهدف جباليا فى شمال قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 09:32 صباحاً - قال التليفزيون الفلسطيني، إن إسرائيل تشن غارات مكثفة على منطقتي جباليا النزلة وجباليا البلد في شمال قطاع غزة.

ولم يذكر التليفزيون تفاصيل أخرى على الفور بشأن ضحايا القصف.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت 50 شخصاً منذ فجر الأحد.

وكان قد أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة محمد أبو عفش، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الثاني على التوالي ارتكاب مجازر دامية في جباليا والزيتون والصبرة، مع منع إجلاء المواطنين وإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.

وقال أبو عفش - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) - "إن الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم خدماتها الإغاثية في ظل الاستهدافات المستمرة وإطلاق النار بشكل عشوائي على جميع مناحي الحياة في غزة"، محذرا من أن الوضع يزداد سوءا مع ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والمرضى المجوعين وقلة الخدمات المقدمة ومحاصرة العديد من المناطق، منها الزيتون والصبرة.