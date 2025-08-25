نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أول بيان رسمي حول حادث وزير الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الكهرباء بيانا أشارت فيه إلى تعرض موكب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى حادث مرورى أثناء سفره إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

حادث موكب الوزير

ولفت البيان إلى أن الحادث وقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي في الساعة الحادية عشر مساء الأحد، وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة، وأحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.

ولفت البيان إلى أن الدكتور محمود عصمت اطمئن على طاقم الركاب، وتم إجراء الفحوصات اللازمة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقوع إصابات بحادث موكب الوزير

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من المرافقين للوزير، جرى نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل وزير الكهرباء إلى مستشفى بمدينة 6 أكتوبر لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات العاجلة للاطمئنان على حالته الصحية.

وانتقلت على الفور قوات من الإدارة العامة للمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.