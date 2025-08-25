نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة وزير الكهرباء وزوجته و3 من أفراد الحراسة في حادث سير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب وزير الكهرباء وزوجته و3 من أفراد الحراسة في حادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بالساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين.

نقل المصابين للمستشفى

ونقل المصابين إلى المستشفى عقب تعرض موكب وزير الكهرباء للحادث بطريق العلمين، إثر انقلاب عدد من سيارات الموكب عند الكيلو 42 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي في اتجاه الإسكندرية.

وأفادت مصادر أن حالة الوزير وزوجته والمرافقين له مستقرة، ويتم اتخاذ الرعاية اللازمة لهم بالمستشفى.

إصابة أفراد موكب حراسة وزير الكهرباء

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من المرافقين للوزير، جرى نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل وزير الكهرباء إلى مستشفى بمدينة 6 أكتوبر لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات العاجلة للاطمئنان على حالته الصحية.

وانتقلت على الفور قوات من الإدارة العامة للمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.