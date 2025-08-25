نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة 4 في حادث موكب وزير الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض موكب محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ قليل، لحادث مروري إثر انقلاب عدد من سيارات الموكب عند الكيلو 42 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي في اتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من المرافقين للوزير، جرى نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل وزير الكهرباء إلى مستشفى بمدينة 6 أكتوبر لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات العاجلة للاطمئنان على حالته الصحية.

وانتقلت على الفور قوات من الإدارة العامة للمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.