جامعة حلوان تكرّم خريجي BIS بتنظيم رفيع المستوى من شركة دعم الخدمات التعليمية

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت جامعة حلوان حفل تخرج طلاب برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بكلية التجارة وإدارة الأعمال، وسط أجواء احتفالية متميزة تعكس روح الانتماء والتميز الأكاديمي.

جاء الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور جمال يوسف عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وبحضور نخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب أسر الطلاب الخريجين.

وفي كلمته أعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره واعتزازه بخريجي برنامج BIS، مشيدًا بجهودهم الأكاديمية ومساهماتهم في إثراء البيئة التعليمية داخل الجامعة. وأكد سيادته أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للبرامج المتميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن برنامج BIS يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.

وعقد الحفل في رحاب صرح فني وعلمي كبير بمجمع الفنون والثقافة الذي يشرف عليه الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، وقد تولت شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية تنظيم الحفل وتجهيز متطلباته بإحترافية تحت إشراف الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة، في إطار دورها المحوري كذراع تنفيذي للجامعة في تقديم خدمات تعليمية متكاملة تعزز من تجربة الطالب الجامعية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تقديم تجربة تنظيمية احترافية تعكس هوية الجامعة وتليق بطموحات الخريجين. وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير منظومة الخدمات الجامعية من خلال حلول تقنية ولوجستية متقدمة، مشيرًا إلى أن تنظيم حفلات التخرج يأتي ضمن رؤية شاملة لدعم العملية التعليمية والبحثية والابتكارية داخل الجامعة.

تخلل الحفل فقرات فنية متنوعة من إعداد طلاب البرنامج، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع شهادات التخرج وسط تصفيق الحضور ودموع الفرح من أسر الخريجين.

هذا الحدث يعكس التزام جامعة حلوان بتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، ويؤكد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والكيانات الداعمة في تعزيز جودة التعليم الجامعي.