نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع "حياة" بالجيزة.. وتوجه بدراسة أوضاع الأبناء المحتجزين بدار الدفاع الاجتماعي خلال شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة ميدانية إلى مجمع "حياة" بالجيزة (دور التربية سابقًا)، والتابع إداريًا لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمتابعة الخدمات المقدمة للأطفال والفئات المستفيدة، والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية والتعليمية والإقامة داخل المجمع.

وخلال الزيارة، شاركت الوزيرة الأبناء طابور الصباح الذي يضم الأطفال من سن 6 حتى 18 عامًا، وأعلنت عن تنظيم مسابقة داخل المجمع لمدة ثلاثة أشهر، يتم في ختامها تكريم أفضل عشرة أبناء بجوائز قيّمة.

وتفقدت وزيرة التضامن أماكن الإقامة المجهزة للأطفال، إلى جانب أقسام رعاية كبار بلا مأوى التي تضم عيادة طبية وصيدلية يشرف عليهما لأول مرة الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم الطبي والنفسي للنزلاء. كما التقت عددًا من الأبناء المقيمين وخريجي الدور، واستعرضت معهم أبرز التحديات التي تواجههم، مؤكدة العمل على تلبية احتياجات المستحقين.

وفي خطوة حاسمة، وجهت الوزيرة بتوكيل عدد من المحامين لدراسة الوضع القانوني لكافة الأبناء المحتجزين في دار الدفاع الاجتماعي، على أن يتم الانتهاء من حسم موقفهم القانوني خلال شهر.

كما اجتمعت بالعاملين في المجمع، واستمعت إلى أبرز التحديات المهنية التي تواجههم، متعهدة بدعم احتياجات العمل وتطوير المباني وتوفير الموارد اللازمة، مع توجيه الشكر لهم وحثهم على تكثيف الجهود لتقديم أفضل سبل الرعاية.

واستكملت جولتها بزيارة مبنى الحضانة الإيوائية للأطفال الأصغر سنًا، مؤكدة في ختام زيارتها على الدور المحوري لمجمع "حياة" في رعاية الأطفال بلا مأوى وإعادة دمجهم في المجتمع.

رافق الوزيرة خلال الزيارة: أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، الدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، رامي عباس مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض، الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي للصندوق، الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.

1000516218

1000516217

1000516216

1000516213

1000516215