تعليم القاهرة تفتح باب التحويلات المدرسية مرة أخرى لمدة أسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 أغسطس 2025 11:29 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبوكيلة، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة أخرى ولمدة أسبوع.

تبدأ إعادة فتح التحويلات من غد الاثنين 25 أغسطس 2025 إلى يوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور. وسيتم تقديم الطلبات خلال المهلة المتاحة على الرابط التالى : https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers