وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد إدارة بولاق بعد تطويرها ونقلها إلى أبراج ماسبيرو.. وتؤكد: "قيادة نسائية مشرفة"

أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة تفقدية لإدارة بولاق الاجتماعية عقب تطويرها بالكامل ونقل مقرها الجديد إلى منطقة أبراج ماسبيرو، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولتها، استمعت الوزيرة إلى شرح من المدير العام للإدارة حول سير العمل وأبرز مطالب المترددين، مثنية على أداء مديرة إدارة بولاق الاجتماعية، ومؤكدة أنها نموذج لقيادة نسائية مشرفة.

 كما وجهت بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات لضمان حصول المستفيدين على أفضل رعاية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة أوسع لوزيرة التضامن الاجتماعي لتفقد دور الرعاية وأماكن تقديم الخدمات الحيوية بالقاهرة والجيزة، حيث شددت على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الوحدات الاجتماعية في مختلف المحافظات بما يليق بكرامة المواطن المصري.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي نفذت سلسلة من الإجراءات لتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، شملت دمج 149 وحدة متقاربة في وحدة واحدة، ونقل 93 وحدة أخرى إلى مقرات أكثر ملاءمة، مع مراعاة البعد الجغرافي، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 2506 وحدة.

رافق الوزيرة خلال الزيارة: أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، الدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، رامي عباس مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض، محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.

