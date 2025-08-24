نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمملكة الأردنية الهاشمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، كذلك أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط فى ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وفى سياق متصل إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والأردنية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأردنية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بين كلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالجهود التى تبذلها مصر لدعم ركائز الأمن والسلام بالمنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية والملحق العسكرى الأردنى بالقاهرة.