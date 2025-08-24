نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جامعة عين شمس تطلق دبلوم الدراسات الإسرائيلية المعاصرة لتأهيل خبراء في الشأن الإسرائيلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه في إطار رؤية الجامعة للانفتاح على القضايا الإقليمية والدولية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، تنطلق هذا العام الدراسة ببرنامج دبلوم الدراسات الإسرائيلية المعاصرة، كأحد البرامج الأكاديمية المتخصصة والفريدة على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل أن البرنامج يستهدف جميع خريجي الجامعات المصرية والعربية من مختلف التخصصات، دون اشتراط وجود خلفية مسبقة في اللغة العبرية أو الدراسات العبرية، مشيرة إلى أن المقررات تُدرَّس باللغة العربية، مع الاعتماد على مصادر عبرية يتم ترجمتها وتحليلها بعمق على يد نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

وأضافت أن البرنامج، الذي تبلغ مدته عامًا أكاديميًا واحدًا، يمنح الدارس في نهايته شهادة خبير في الشأن الإسرائيلي، وهو ما يؤهله للانخراط في العديد من المجالات الحيوية، سواء في المراكز البحثية ومراكز الفكر الاستراتيجي، أو المؤسسات الإعلامية والصحفية، أو العمل الدبلوماسي وصنع القرار.

وأكدت عميدة كلية الآداب أن الدبلومة تتميز بمحتوى متنوع يشمل عدة محاور أساسية، من أبرزها: المجتمع الإسرائيلي من الداخل، الاقتصاد والسياسة الإسرائيلية، التيارات الفكرية والدينية، الإعلام والثقافة الإسرائيلية، لافتة إلى أن هذه المحاور تمثل مدخلًا علميًا لفهم طبيعة هذا المجتمع بكل مكوناته وأبعاده الفكرية والسياسية والاجتماعية.

كما شددت على أن الدبلومة لا تقف عند حدود العام الأكاديمي، بل تفتح المجال أمام الخريجين الراغبين في مواصلة دراستهم لاستكمال الماجستير المهني والدكتوراه المهنية في نفس التخصص، الأمر الذي يتيح بناء مسار أكاديمي وبحثي متكامل للمهتمين بالشأن الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن البرنامج يأتي استجابة لحاجة ماسة لفهم التطورات المتسارعة في المنطقة، مؤكدة أن الإلمام بالواقع الإسرائيلي وتحليل سياساته وتوجهاته الفكرية والدينية والإعلامية يعد ضرورة لكل باحث وصانع قرار وإعلامي.

واختتمت الدكتورة حنان كامل تصريحها بدعوة الراغبين من مختلف التخصصات والجامعات للتقدم لهذا البرنامج، مؤكدة أن جامعة عين شمس تسعى من خلاله إلى تخريج كوادر قادرة على قراءة المشهد الإقليمي بشكل علمي وموضوعي، بما يخدم متطلبات البحث العلمي وصالح الوطن.