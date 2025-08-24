نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ختام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالنظام القديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم غدًا الاثنين، ماراثون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالنظام القديم، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) والفلسفة والمنطق، لتكون بذلك آخر أيام الامتحانات لهذا العام.

وكان طلاب الثانوية العامة قد بدأوا امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس، واستمرت على مدار عشرة أيام متتالية شملت مواد الشعب الأدبية والعلمية، وسط متابعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكدت التزامها بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات المنظمة داخل اللجان.

وبانتهاء امتحانات الغد، يسدل الستار على امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم لهذا العام، على أن تبدأ الوزارة لاحقًا في أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الفترة المقبلة.