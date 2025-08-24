نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025 في غضون أيام قليلة، وذلك عقب انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن التصحيح جرى بدقة وفقًا للمعايير المقررة، مع مراعاة حقوق الطلاب بشكل كامل، مشيرة إلى أن النتيجة سيتم اعتمادها رسميًا من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتم بعد ذلك نشرها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها فور إعلانها.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أدوا امتحانات الدور الثاني مؤخرًا في أجواء تنظيمية مشددة داخل اللجان الامتحانية، حيث شددت الوزارة على توفير مناخ يسوده الانضباط والهدوء بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ومن المنتظر أن تتيح الوزارة النتيجة للطلاب باستخدام رقم الجلوس، مع الإعلان عن فتح باب التظلمات على المواد في التوقيت نفسه عقب اعتماد النتيجة، وذلك لتمكين الطلاب من تقديم طلباتهم في حال رغبتهم بمراجعة أوراقهم.

وتأتي نتيجة الدور الثاني هذا العام لتحدد مصير الطلاب المتأخرين عن النجاح في الدور الأول، إذ تمثل الفرصة الأخيرة أمامهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2025/2026، الأمر الذي يجعلها محط أنظار آلاف الأسر المصرية.