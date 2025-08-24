نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تزور "بيت صغير" التابع لمؤسسة يلا كفالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة إلى مقر "بيت صغير" التابع لمؤسسة يلا كفالة، لمتابعة الخدمات المقدمة للأطفال والاطمئنان على جودة بيئة الرعاية داخل الدار.

جولة داخلية وتفاعل مباشر مع الأطفال

تفقدت الوزيرة خلال الجولة الغرف والمطبخ وأماكن الإقامة، كما تبادلت الحديث مع الأطفال المقيمين بالدار، مؤكدة حرص الدولة على توفير بيئة إنسانية آمنة وداعمة لهم.

تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني

أشارت مايا مرسي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

دعم الأسر الكافلة كبديل آمن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الكفالة يحظى بأولوية كبيرة داخل الوزارة، من خلال العمل على زيادة أعداد الأسر الكافلة، بما يضمن دمج الأطفال في بيئة أسرية صحية تساعدهم على تجاوز التحديات والاندماج كأفراد فاعلين في المجتمع.

