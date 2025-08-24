نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ21 من «زاد العزة» إلى غزة محملة بأكثر من 3500 طن مساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، القافلة الحادية والعشرين من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، متجهة إلى جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بنحو 205 شاحنات تحمل أكثر من 3500 طن من المساعدات العاجلة.

وتنوعت المساعدات بين 3400 طن من السلال الغذائية والدقيق، إضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة لتلبية احتياجات سكان القطاع.

انطلاقة المبادرة منذ يوليو

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «زاد العزة» التي أطلقها الهلال الأحمر المصري انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، والتي شملت سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية وعلاجية، أدوات عناية شخصية، فضلًا عن أطنان من الوقود.

آلية وطنية لتنسيق المساعدات

ويواصل الهلال الأحمر المصري دوره كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، حيث يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة، مؤكدًا أنه لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا.

وقد تمكنت الجمعية من إدخال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع منذ اندلاع الأزمة، بجهود 35 ألف متطوع يعملون في المراكز اللوجستية وعلى الحدود.

1000516239

1000516238

1000516237