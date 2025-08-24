أخبار مصرية

الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ21 من «زاد العزة» إلى غزة محملة بأكثر من 3500 طن مساعدات

0 نشر
0 تبليغ

  • الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ21 من «زاد العزة» إلى غزة محملة بأكثر من 3500 طن مساعدات 1/2
  • الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ21 من «زاد العزة» إلى غزة محملة بأكثر من 3500 طن مساعدات 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يسيّر القافلة الـ21 من «زاد العزة» إلى غزة محملة بأكثر من 3500 طن مساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، القافلة الحادية والعشرين من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، متجهة إلى جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بنحو 205 شاحنات تحمل أكثر من 3500 طن من المساعدات العاجلة.
وتنوعت المساعدات بين 3400 طن من السلال الغذائية والدقيق، إضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة لتلبية احتياجات سكان القطاع.

انطلاقة المبادرة منذ يوليو

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «زاد العزة» التي أطلقها الهلال الأحمر المصري انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، والتي شملت سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية وعلاجية، أدوات عناية شخصية، فضلًا عن أطنان من الوقود.

آلية وطنية لتنسيق المساعدات

ويواصل الهلال الأحمر المصري دوره كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، حيث يتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة، مؤكدًا أنه لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا.
وقد تمكنت الجمعية من إدخال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع منذ اندلاع الأزمة، بجهود 35 ألف متطوع يعملون في المراكز اللوجستية وعلى الحدود.

1000516239
1000516239
1000516238
1000516238
1000516237
1000516237
1000516236
1000516236
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا