الرياض - كتبت رنا صلاح - في بداية تعاملات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا بقيمة قرشين في البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليواصل العملة الخضراء حركتها المحدودة داخل نطاق ضيق خلال الأيام الأخيرة.

بعد التراجع الكبير.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل البنوك | شوف الأخضر بكام

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب الشديد داخل الأوساط الاقتصادية لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بما قد يصل إلى 2% وهو القرار الذي من شأنه التأثير المباشر على أسعار الصرف وسوق النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في البنوك قد جاء على النحو التالي:

شراء: 48.45 جنيه

بيع: 48.55 جنيه

بنك مصر:

شراء: 48.45 جنيه

بيع: 48.55 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 48.45 جنيه

بيع: 48.55 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 48.45 جنيه

بيع: 48.55 جنيه

البنك المركزي المصري:

شراء: 48.45 جنيه

بيع: 48.55 جنيه

هل يستمر تراجع سعر الدولار؟

يأتي هذا التراجع المحدود وسط ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفضها بمعدل قد يصل إلى 2% خلال الاجتماع المقبل وهو ما قد ينعكس على حركة أسعار العملات الأجنبية في السوق.

ويرى خبراء أن استقرار سعر الدولار خلال الفترة الماضية يعكس جهود البنك المركزي في ضبط السيولة وتلبية احتياجات السوق إلى جانب تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والصادرات، ومع ذلك تبقى تطورات أسعار الفائدة العالمية وأسواق الطاقة عوامل مؤثرة قد تحدد اتجاه العملة الأمريكية أمام الجنيه في الفترة المقبلة.