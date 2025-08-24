أخبار مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 444 لعام 2025.

ونصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على أنه: يعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهم بعد:

  • منى يحيى بدوى فرج بدوى
  • محمد أحمد فاضل بهجت عبدالعال
  • محمد محمود أحمد بخيت
  • محمود محمد محمود أحمد
  • علاء مصطفى حسن محمد
  • نصرالدين محمد أحمد أحمد
  • سامح أحمد إبراهيم عبدالغنى
  • كريم عبدالعزيز عبدالوهاب محمد
  • خالد صلاح عبدالرحمن أحمد
  • د. محمود نعمان رضوان الحاج
  • جهاد محمود صبرى عبداللاه
  • فاطمة الزهراء إسماعيل مصطفى حسانين
  • إيهاب عبدالعزيز عكاشة المتولى
  • می محمد نجيب عوضين
  • إبراهيم محمد عبدالمعطى السيد
  • محمد أحمد حسن النجار
  • مصطفى صالح إبراهيم حسن
  • نصر الدين محمود نصر الدين حسن
  • محمود محمود محمد عنتر
  • سامح فتحى السيد الشاكر
  • صلاح صلاح الدین محمود محمد
  • أحمد فضل الكريم محمود أحمد
  • مصطفى محمود هاشم عطا
  • محمد فريد صلاح عيد
  • أحمد رفعت نجا الشعراوى
  • محمد فايق عبدالحميد على
  • محمد شهدی عبدالباقي فراج
  • أسامه عبدالفتاح أحمد عبدالجليل
  • هشام أحمد إبراهيم عبدالغنى قمبر
  • جهاد جمال محمد طه

 

