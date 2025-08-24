نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 444 لعام 2025.
ونصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على أنه: يعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهم بعد:
- منى يحيى بدوى فرج بدوى
- محمد أحمد فاضل بهجت عبدالعال
- محمد محمود أحمد بخيت
- محمود محمد محمود أحمد
- علاء مصطفى حسن محمد
- نصرالدين محمد أحمد أحمد
- سامح أحمد إبراهيم عبدالغنى
- كريم عبدالعزيز عبدالوهاب محمد
- خالد صلاح عبدالرحمن أحمد
- د. محمود نعمان رضوان الحاج
- جهاد محمود صبرى عبداللاه
- فاطمة الزهراء إسماعيل مصطفى حسانين
- إيهاب عبدالعزيز عكاشة المتولى
- می محمد نجيب عوضين
- إبراهيم محمد عبدالمعطى السيد
- محمد أحمد حسن النجار
- مصطفى صالح إبراهيم حسن
- نصر الدين محمود نصر الدين حسن
- محمود محمود محمد عنتر
- سامح فتحى السيد الشاكر
- صلاح صلاح الدین محمود محمد
- أحمد فضل الكريم محمود أحمد
- مصطفى محمود هاشم عطا
- محمد فريد صلاح عيد
- أحمد رفعت نجا الشعراوى
- محمد فايق عبدالحميد على
- محمد شهدی عبدالباقي فراج
- أسامه عبدالفتاح أحمد عبدالجليل
- هشام أحمد إبراهيم عبدالغنى قمبر
- جهاد جمال محمد طه