نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 (تابع)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 444 لعام 2025.

ونصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على أنه: يعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهم بعد: