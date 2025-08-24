نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة “كن مستعدًا” بجامعة الدلتا التكنولوجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة “كن مستعدًا”، والتى اطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة،بحضور الدكتور ايهاب عبدالعظيم مدير المركز وعدد من اعضاء المركز.

وتواصل فعاليات المبادرة في أسبوعها الثاني تقديم أنشطة نوعية تستهدف الارتقاء بمهارات الشباب وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية ورؤية الجامعة نحو إعداد جيل قادر على الابتكار وصناعة التغيير من خلال ورش عمل تفاعلية، تركز على صقل مهارات القيادة، وتنمية روح العمل الجماعي، وإدارة الوقت، والتواصل الفعّال،إضافة إلى لقاءات مع خبراء في مجالات مختلفة، بما يعزز من فرص توظيف الطلاب وتطوير قدراتهم المهنية.

واكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية التي تستهدف ربط الجامعة بسوق العمل وتمثل أحد أهم محاور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى تستهدف تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات الشخصية والمهنية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى بناء قدرات طلاب الجامعات وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة والابتكار.

وأثنى الدكتور العجوز على الأداء المتميز للطلاب المشاركين، مشيرًا إلى أنهم نموذج مُشرّف يبرز التفوق والتميز الذى يتمتع به طلاب الجامعة.

ودعا رئيس الجامعة جميع الطلاب والخريجين إلى سرعة الإلتحاق بالمبادرة والإستفادة من برامجها التدريبية، معربًا عن تقديره لجهود فريق المركز الجامعي للتطوير المهني في تنفيذ برامج الإعداد والتدريب المهني مع الطلاب والخريجين.

واضاف الدكتور ايهاب عبدالعظيم مدير المركز ان مركز التطوير المهني يحرص على تسخير كافة إمكانياته وموارده لدعم الطلاب وتطوير مهاراتهم الحياتية والمهنية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.