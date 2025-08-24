نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تتألق في مهرجان "طرب" الأول وتثبت ريادتها الفنية بين الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل، تألقت جامعة حلوان خلال مشاركتها في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذي نظمته جامعة السويس برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة.

وقد جاءت مشاركة جامعة حلوان بدعم ورعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، من خلال منتخبها الموسيقي والكورال للطلاب غير المتخصصين، لتُثبت أن الإبداع لا يقتصر على التخصص، بل ينبع من الشغف والموهبة. ونجح طلاب الجامعة في حصد مراكز متقدمة وسط منافسة قوية من مختلف الجامعات.

وجاءت جوائز جامعة حلوان كالتالي:

- المركز الثاني في الغناء الفردي: الطالبة نوال أشرف، التي أبهرت لجنة التحكيم بأدائها المتميز وصوتها العذب.

- المركز الثالث في العزف الفردي: الطالب أنطوني وسيم، الذي قدم عزفًا راقيًا نال إعجاب الحضور.

وتكونت لجنة التحكيم رفيعة المستوى من نخبة من كبار أساتذة الموسيقى في مصر، برئاسة الدكتور عاطف إمام، وعضوية كل من:

- الدكتور محمود عبد الفتاح محسب – جامعة بورسعيد

- الدكتورة داليا حسين فهمي – جامعة عين شمس

- الدكتور منتصر القللي – جامعة أسيوط

شاركت جامعة حلوان في المهرجان تحت إشراف الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الفنى والثقافي.

وخلال الفعاليات جامعة حلوان أثبتت أن الفن جزء لا يتجزأ من التميز الجامعي، هذا التميز الفني يعكس حرص جامعة حلوان على دعم الأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع، حيث لا تقتصر رسالتها على التعليم الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين العلم والفن والثقافة.