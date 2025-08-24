نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيسي صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف لبحث الملفات المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، السيد المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور خالد الطيب - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث الملفات المشتركة بين وزارة الأوقاف وصندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف المصرية.

تخلل اللقاء تأكيد الوزير أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة بما يحقق النفع العام، ويخدم قضايا التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف تعمل وفق رؤية وطنية طموحة تتسق مع خطة الدولة في تعظيم الموارد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لها.

وناقش اللقاء الملفات المشتركة بين الوزارة والصندوق والهيئة، فضلًا عن تعزيز التعاون المؤسسي في المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، والاستفادة المثلى من الأصول والموارد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم جهود التنمية، وتنمية أموال الوقف بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.