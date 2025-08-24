نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تنظم دورة تأهيلية للمتقدمين لاختبارات الملحق التجاري والمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف د.حنان محمد على القائم بأعمال عميد الكلية، دورة تأهيلية للمتقدمين لاجتياز اختبارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمقرر عقدها خلال الفترة من 6 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2025، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا، ولمدة 18 يوما تدريبيا.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الدورة التدريبية التي يعقدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية تستهدف تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية التي تؤهلهم لاجتياز اختبارات الملحقين التجاريين والماليين بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن عمليات التدريب سوف تتم من خلال مجموعة متميزة من المتخصصين يتم خلالها تناول جميع القضايا ذات الصلة بالاختبارات والتدريب على المهارات الأساسية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الدورة التدريبية تتناول مجموعة من الموضوعات المتعددة من أبرزها: مفاهيم أساسية في الاقتصاد والتمثيل التجاري، ودور المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ودورها في الاقتصاد العالمي، ودور منظمة الجمارك العالمية، وسياسات التجارة الخارجية المصرية، والعلاقات التجارية المصرية في مجال الخدمات، والسياسة النقدية والمالية في مصر، وعلاقات مصر التجارية مع دول العالم، والاقتصاد المصري وإدارة الأزمات، والمناطق الاقتصادية الخاصة والقوانين التي تحكمها، ودور منظمة التجارة العالمية، وغيرها من الموضوعات الهامة، مؤكدًا أن المركز يقوم بدور ريادي كأحد أبرز بيوت الخبرة في مصر في تقديم الخبرة العلمية عند تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية الهامة، ويعمل على دراسة القضايا والمشكلات التي تواجه صانع القرار والمجتمع من منظور اقتصادي واجتماعي وباستخدام أحدث أدوات البحث والتحليل الاقتصادي المتقدم لتقديم مقترحات لحلها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حرص الكلية في ضوء توجيهات رئيس الجامعة على دعم الكوادر الشابة القادرة على تمثيل مصر في المحافل الاقتصادية الدولية، وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لهم، مشيرًة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن دور الجامعة في خدمة المجتمع، وبناء جيل من المتخصصين في مجالات التجارة الخارجية والاستثمار بما يتماشى مع متطلبات العصر ورؤية مصر 2030.

ومن جهتها، قالت الدكتورة عادلة رجب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدورة التدريبة سيتم خلالها المزج بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بحيث لا تقتصر فقط على المحاضرات النظرية، بل تتضمن أيضًا تدريبات عملية ومحاكاة للمواقف التي قد يواجهها الملحق التجاري أو المالي خلال عمله، مشيرًة إلي أن الدورة ستتناول دور منظمة التجارة العالمية، وتطور برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأنظمة الاستثمار في مصر وسياسات جذب المستثمرين، وعلاقات مصر التجارية مع الدول الأسيوية والصين، لافتًة إلي أن الدور ة التدريبية سوف تمنح المتدربين شهادة معتمدة من جامعة القاهرة.