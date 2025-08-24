نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز ذهبي للطالبة جنى عبد الفتاح جودة في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز رياضي مشرف، حصلت الطالبة جنى عبد الفتاح جودة، بالفرقة الأولى بكلية علوم الرياضة للبنات بالزمالك، ولاعبة منتخب مصر الوطني، على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال، والتي أُقيمت في غانا خلال الأسبوع الماضي.

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن ما حققته الطالبة جنى يُعد مصدر فخر للجامعة وللرياضة المصرية، ويعكس مدى تفوق طالبات جامعة حلوان في المحافل الدولية، ليس فقط أكاديميًا بل رياضيًا أيضًا.

وهنأت الدكتورة أمل عبد الله، عميد الكلية، الدكتورة سناء مأمون، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الطالبة جنى بعد تألقها في منافسات وزن 86 كجم، حيث أحرزت:

- ذهبية النتر

- ذهبية الخطف

- ذهبية المجموع العام للرفعتين

هذا الإنجاز يعكس التفوق الرياضي والالتزام الأكاديمي الذي تحرص عليه الكلية، ويُعد مصدر فخر لمصر وللكلية التي تدعم بطلتها بكل قوة.