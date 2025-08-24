نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم في البرنامج الدولي: الدبلوم المهني في أنشطة التعلم الشامل “توكاتسوTokkatsu بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التوجهات الاستراتيجية للجامعة نحو تطوير البرامج الدولية بالاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، تعلن جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن بدء التقديم في البرنامج الدولي: الدبلوم المهني المتخصص في أنشطة التعلم الشامل “توكاتسو (Tokatsu )، والذي أطلقه صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وهو برنامج مهني رائد يهدف إلى إعداد معلمين ومربين قادرين على تفعيل أنشطة التوكاتسو اليابانية داخل البيئة التعليمية، بما يسهم في بناء شخصية المتعلم وتنميته بصورة متكاملة من النواحي الأكاديمية، الاجتماعية، والحياتية.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة المصرية اليابانية التي دعمت التعاون الدولي مع جامعة فوكوي اليابانية الشريك الاستراتيجي الداعم لتنفيذ البرنامج وتطبيق النموذج الياباني في التعليم بأيدي خبراء متخصصين لتأهيل معلمي المستقبل والعاملين بالقطاع التربوي

كما أكد الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية أن البرنامج يرتكز على بناء الإنسان وتفعيل توجهات واستراتيجية وزارة التربية والتعليم من خلال معلمين مؤهلين للتعليم المرتكز إلى المتعلم، كذلك أكد تسخير كافة الجهود والموارد المادية والبشرية لدعم التطبيق الناجح والمتميز بالتعاون مع الأساتذة اليابانيين ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم.

ويتميز البرنامج بمنح الدارسين عند اجتيازهم متطلبات البرنامج شهادة دولية معتمدة من جامعتي فوكوي اليابانية وجامعة حلوان، بالإضافة إلى الدراسة والتدريب على أيدي خبراء يابانيين من أساتذة جامعة فوكوي وجامعة حلوان، إلى جانب غلبة الجانب التطبيقي بالمدارس المصرية اليابانية على الجانب النظري لدعم توجيه الدارسين نحو البحث والاستقصاء في الممارسات التربوية.

يستهدف البرنامج معلمي المدارس المصرية اليابانية، والمعلمين بجميع المدارس الحكومية وكافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى القيادات التربوية والمشرفين، والأخصائيين والمرشدين التربويين بالمدارس.

وتكون مدة الدراسة عام دراسي واحد بنظام الساعات المعتمدة، يشمل تدريبًا ميدانيًا بالتعاون مع المدارس المصرية اليابانية.

⚡ سارع بالتسجيل – الأماكن محدودة ⚡

