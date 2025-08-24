نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام يرحب بخارطة الطريق الأممية للحل في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بخارطة الطريق السياسية التي قدّمتها السيدة هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس الجاري، والرامية إلى تمهيد الطريق نحو توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده على دعم الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الاستقرار، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق المطروحة تمثل فرصة يجب على جميع الأطراف استثمارها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البعثة الأممية للتنسيق مع الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لضمان توفير الدعم السياسي والفني اللازم لتنفيذ بنود خارطة الطريق.

وشدَّد المتحدث الرسمي على أهمية ضمان ملكية وقيادة الليبيين للعملية السياسية، معربًا عن تحمل الجامعة العربية مسؤولياتها الأصيلة نحو دعم ومرافقة الليبيين لتقريب وجهات النظر واستئناف الحوار مجددًا، وحرصها على الحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا وسيادتها.