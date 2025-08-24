نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية بوزارة الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فى اطار جهود وزارة الخارجية فى ترميم الوثائق والمعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر مع الدول الأجنبية، وترميم المراجع والخرائط ذات القيمة التاريخية التي تمتلكها الوزارة، اطلع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد ٢٤ أغسطس على سير العمل فى تنفيذ خطة الوزارة لتوثيق المستندات ذات القيمة التاريخية والتي تعود بعضها إلى قرون، واستمع فى هذا الاطار إلى شرح تفصيلى عن عمليات الترميم والحفظ، وذلك تمهيدًا لعرضها بمتحف جديد بوزارة الخارجية.

وقد وجه وزير الخارجية إدارة التوثيق والمحفوظات بالوزارة بالاستعانة بخبراء في مجال حفظ وترميم المستندات من وزارتي الثقافة والآثار، وكذلك شركات متخصصة للمشاركة في هذا المشروع، بحيث يشمل المشروع مراحل التوثيق والترميم والعرض المتحفى.

تأتى هذه الجهود فى اطار مشروع متكامل يستهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية لوزارة الخارجية، بما في ذلك مراجع وخرائط ذات قيمة تاريخية واتفاقيات ومعاهدات دولية تم إبرامها على مر العصور المختلفة للدولة المصرية مع الدول المختلفة.

وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة حفظ تراث وتاريخ مصر القومي للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية، مشددا على أهمية تطبيق أعلى المعايير الدولية في الترميم والتوثيق، وبالتعاون مع الجهات المتخصصة لتحقيق أفضل النتائج التي تليق بمكانة مصر وتاريخها الدبلوماسي، ويعكس الإرث الممتد الذى تتمتع به وزارة الخارجية.

