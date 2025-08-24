نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكك الحديدية تُسيّر القطار السابع لعودة السودانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل الرحلة السابعة ضمن مبادرة تسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين.

انطلقت الرحلة عبر القطار رقم 1940 من محطة القاهرة في الساعة 11:00 صباح اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، وعلى متنه مئات الأسر السودانية، متجهًا إلى ميناء السد العالي النهري ليصل في تمام الساعة 23:30 مساءً، حيث يستكمل الركاب رحلتهم إلى الأراضي السودانية.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 من أسوان إلى القاهرة في الساعة 20:20 مساء الإثنين 25 أغسطس لخدمة جمهور الركاب.

وأكدت الهيئة أنها قامت بتسيير رحلات إضافية استجابةً للإقبال المتزايد من الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة، في إطار مبادرة تعكس أسمى معاني التضامن والتعاون الإنساني بين الشعبين الشقيقين.

كما تم تدعيم القطارات بعربات إضافية لنقل الأمتعة والمتعلقات، وتخصيص أطقم مدربة لتقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عدد من المواطنين السودانيين عن خالص شكرهم وامتنانهم لمصر قيادةً وشعبًا على ما قدمته من رعاية واهتمام طوال فترة إقامتهم، مؤكدين أن مصر كانت وستظل دائمًا وطنًا ثانيًا وسندًا قويًا لهم في أوقات الشدائد.

كما أشادوا بجهود اللجنة المنظمة للمبادرة والتنسيق المستمر مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتأمين رحلة سفر آمنة ومريحة.

جدير بالذكر أنه مع انطلاق القطار السابع بلغ إجمالي من تم نقلهم حتى الآن 6668 راكبًا من الأشقاء السودانيين، في إطار حرص الدولة المصرية الدائم على توفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز.