نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: تسليم كتب المدارس الرسمية للغات والمتميزة دون قيد أو شرط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات، حرصها على دعم العملية التعليمية والتخفيف عن أولياء الأمور، من خلال الالتزام بتسليم الكتب الدراسية للطلاب بالمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات دون أي قيود أو شروط.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتباع نفس الإجراءات المتبعة في المدارس الرسمية الحكومية، حيث يحصل جميع الطلاب على الكتب الدراسية بشكل مباشر مع بداية العام الدراسي، على أن يتم تحصيل المصروفات الدراسية طبقًا للنشرة السنوية المنظمة التي ترسل إلى المديريات التعليمية في هذا الشأن.

وشددت الوزارة، على أن القرار يأتي في إطار سعيها لتيسير الأمور على أولياء الأمور، وضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ التعليمات بشكل عاجل داخل جميع المديريات التعليمية والمدارس التابعة لها.

