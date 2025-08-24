نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل وكيل مديرية التموين الجديد ويؤكد دعم المحافظة لجهود تعزيز الأمن الغذائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مصطفى أحمد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حيث قدّم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وذلك بحضور السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة حيث تم استعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء أعرب محافظ الجيزة عن تطلعه إلى تطوير منظومة الرقابة على الأسواق وضبط حركة تداول السلع، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لمديرية التموين خاصة في الملفات المرتبطة بمتابعة الأسواق ومكافحة الغش التجاري وتحقيق الانضباط التمويني.