نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم: تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أولًا بأول لضمان الدقة والشفافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تواصل أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بشكل يومي عقب انتهاء كل مادة مباشرة، وذلك في إطار خطة تستهدف تسريع إنجاز أعمال التصحيح وتحقيق أعلى معايير الشفافية والدقة.

وأكدت الوزارة أن التصحيح يتم وفق نظام مزدوج، حيث تُصحح أوراق البابل شيت إلكترونيًا داخل الكنترولات الرئيسية باستخدام أجهزة الماسح الضوئي الحديثة، بما يضمن رصد الإجابات بدقة تامة بعيدًا عن أي تدخل بشري، الأمر الذي يحفظ حقوق الطلاب ويمنع وقوع أخطاء.

أما أسئلة المقالية فقد أوضحت الوزارة أنها تخضع لتقدير يدوي من جانب مقدري الدرجات وفق نماذج إجابة معتمدة، مع مراعاة جميع البدائل الصحيحة للإجابات، على أن تتم مراجعتها أكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وكشفت مصادر بالوزارة أن أعمال التصحيح تتم أولًا بأول، حيث يبدأ التصحيح فور انتهاء كل امتحان دون انتظار استكمال الجدول كاملًا، بما يتيح إعلان النتائج مباشرة عقب انتهاء آخر يوم من الامتحانات.

وشددت الوزارة على أن نتائج الدور الثاني ستكون جاهزة في الوقت المناسب، بما يتيح للطلاب الناجحين الالتحاق بتنسيق الجامعات والمعاهد العليا، مؤكدة أن التصحيح الإلكتروني للبابل شيت يعد ركيزة أساسية في سرعة الإنجاز ودقة النتائج.

وأشارت غرفة العمليات المركزية إلى أن سير الامتحانات يسير في هدوء وانتظام بجميع اللجان، ولم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات داخل اللجان أو الكنترولات حتى الآن، لافتة إلى أن نسب الانضباط مرتفعة هذا العام.

واختتمت الوزارة بتأكيد التزامها بمواصلة الجهود لضمان خروج نتائج الدور الثاني للثانوية العامة 2025 في صورتها النهائية التي تحقق العدالة الكاملة بين الطلاب، مع استمرار الاعتماد على التصحيح الإلكتروني للبابل شيت والمراجعة الدقيقة لأسئلة المقال تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا.