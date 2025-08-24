نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجلالة تُطلق جيلًا جديدًا من الإعلاميين بخبرة رقمية ومهارات مدعومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الجلالة الأهلية عن طرح برنامج الإنتاج الإعلاني، وبرنامج الإنتاج التليفزيوني ضمن برامج كلية الإنتاج الإعلامي، واللذان يمثلان نموذجًا فريدًا في الدمج بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي، ويعكسان فلسفة الجامعة في تقديم تعليم تطبيقي يخلق كوادر قادرة على قيادة المستقبل الإعلامي في مصر والمنطقة.

صرّح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن برامج كلية الإنتاج الإعلامي تأتي في صميم رسالتنا كجامعة تهدف إلى تقديم تعليم جامعي متطور يتفاعل مع مستجدات العصر سواء في الإعلان أو التليفزيون، حيث نُعدّ طلابنا ليكونوا جزءًا فاعلًا في التحول الرقمي والمشهد الإعلامي الحديث، من خلال دمج المعرفة النظرية بالمهارات التطبيقية المتقدمة، مشيرًا إلي اننا لا ندرّس الإعلام فحسب، بل نصنع إعلاميين قادرين على التكيّف والإبداع في بيئة متغيرة.

وأضاف الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن برنامجا الإنتاج الإعلاني والتليفزيوني يعكسان أحدث ما توصلت إليه التجارب التعليمية العالمية، حيث يتم تدريب الطلاب داخل بيئات إنتاج حقيقية تحاكي سوق العمل، لاننا نعتمد فلسفة التعليم بالتجربة، إذ يخوض الطالب إنتاج تقارير، أفلام وثائقية، وإعلانات رقمية تحت إشراف متخصصين ممارسين، مما يُعزّز من جاهزيته المهنية بمجرد التخرج.

ومن جانبها، صرّحت الدكتورة دينا عرابي، عميد كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، أن الكلية تُوفّر بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب خوض تجربة عملية شاملة تغطي كافة مراحل العملية الإعلامية، بدءًا من الفكرة حتى التنفيذ مع توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في صناعة المحتوى الإعلامي.

وأشارت إلى أن البرامج الأكاديمية بالكلية تُعِدّ خريجين يمتلكون القدرة على العمل بكفاءة في مجالات متعددة مثل وكالات الإعلان، القنوات التليفزيونية، وشركات التسويق الرقمي، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي، والإبداع الفني، والاحتراف التقني، مما يجعلهم في طليعة صُنّاع الإعلام القادرين على دمج التكنولوجيا بالإبداع لصناعة محتوى متطور يواكب المستقبل.

يُعد برنامج الإنتاج الإعلاني نموذجًا متقدمًا يمزج بين الإبداع الفني، والخبرة التقنية، ويُقدم وفق نظام الساعات المعتمدة (127 ساعة على مدار 8 فصول دراسية)، ويضم البرنامج تدريب على إنتاج الحملات الإعلانية المتكاملة، استخدام برامج التصميم والمونتاج، بيئة تعليمية تشمل استوديوهات تصوير ومعامل جرافيك، شراكات مع وكالات الإعلان وشركات التسويق المحلي والدولي، فرص وظيفية في مجالات مثل: كتابة النصوص الإعلانية، الإنتاج، التسويق الرقمي، الإخراج الإعلاني، وصناعة المحتوى، كما يساهم البرنامج في خدمة المجتمع من خلال إنتاج حملات توعوية، وتصميم محتوى يخدم قضايا الصحة، البيئة، والتعليم.

أما برنامج الإنتاج التليفزيوني فهو يركز على تأهيل خريجين بمهارات شاملة في مجالات الإعداد، الإنتاج، الإخراج، والتقنيات الحديثة في العمل التليفزيوني والرقمي، ويعتمد البرنامج على: بيئة إنتاج حقيقية تشمل استوديو تليفزيوني وMOJO Studio، تدريب ميداني في مؤسسات مثل الهيئة الوطنية للإعلام وقنوات كبرى، تنفيذ مشروعات متنوعة: برامج، أفلام وثائقية، تقارير، دراما قصيرة، تعليم الطلاب كيف يكونون فريقًا متكاملًا بأنفسهم: من التصوير إلى المونتاج والإعداد، ويمنح البرنامج فرص عمل في مجالات مثل: الإخراج التليفزيوني، المونتاج، إعداد البرامج، وصناعة المحتوى لمنصات البث الرقمي.

كما تُولي الجامعة اهتمامًا خاصًا ببناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، منها: جامعة أريزونا ستيت الامريكية ضمن شبكة التعاونات العالمية لجامعة الجلالة، قنوات إعلامية، وكالات إعلانية وشركات إنتاج كبرى، وتشمل هذه الشراكات: تدريب صيفي، مشروعات تخرج تقييمها خبراء الصناعة، مشاركة مهنيين في التدريس، مسابقات إعلامية وتوظيف مباشر بعد التخرج.

بالإضافة إلى اشترك طلاب البرنامجين في مبادرات توعوية ومجتمعية بالشراكة مع منظمات محلية، بينما يُشارك أعضاء هيئة التدريس في أبحاث علمية ومؤتمرات دولية، في مجالات مثل: الإعلان الرقمي، الإنتاج التليفزيوني، الإعلام التفاعلي.

تفتح برامج كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة الباب أمام الطلاب الطموحين ليكونوا جزءًا من المستقبل الإعلامي، حيث يجمعون بين الخيال الإبداعي، المهارة التقنية، والخبرة الواقعية في بيئة تعليمية تحتضن الابتكار وتربط الأكاديميا بسوق العمل مباشرة.