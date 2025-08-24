نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين 160 و205 درجة.. خريطة جديدة لتنسيق الجامعات تكشف أسرارها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل استكمال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة من خلال بدء المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تأتي بعد إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية، اللتين استوعبتا أعدادًا كبيرة من الطلاب وفقًا للحدود الدنيا المقررة لكل شعبة علمية وأدبية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الثالثة تستهدف إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الأول، على أن يتم استكمالها لاحقًا بضم الطلاب الناجحين من الدور الثاني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور عاشور أن فتح باب تسجيل الرغبات يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg، مشيرًا إلى أن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لإتاحة أكبر قدر من المرونة أمام الطلاب في إدخال رغباتهم سواء من خلال الحاسب الشخصي أو عبر معامل الحاسب الآلي المتوافرة في الجامعات الحكومية.

وفي ذات السياق، أوضح الوزير أن معامل التنسيق بالجامعات الحكومية تفتح أبوابها يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب وأولياء أمورهم، بما يضمن إدخال الرغبات بدقة وأمان طوال فترة التسجيل، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على تسهيل جميع الإجراءات لضمان سير عملية التنسيق بسلاسة.

وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة حُدد عند 205 درجات لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، و160 درجة لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث، لافتًا إلى أن هذه المرحلة ستستوعب شريحة جديدة من الطلاب بما يتناسب مع طموحاتهم ورغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

وشدد الدكتور عاشور على ضرورة احتفاظ الطالب بالرقم السري الخاص به، موضحًا أن الرقم السري يمثل الضمان الأساسي لسرية بيانات الطالب ويحول دون أي محاولة غير قانونية لتعديل رغباته، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المنظومة الإلكترونية وحماية بيانات الطلاب.

وأضاف الوزير أن عملية المراجعة والفرز ستبدأ مباشرة عقب انتهاء تسجيل الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني، على أن يتم إعلان نتائج المرحلة الثالثة في صورة مجمعة تُمكّن الطلاب من معرفة الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم إليها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القبول النهائية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن تمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية المقبلة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي وتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

الجدول التوضيحي لحدود القبول بالمرحلة الثالثة: