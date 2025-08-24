نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد طب قصر العيني برفقتة وكلاء الكلية خلال تفقد تجديد الحدائق داخل ساحة الكلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص كلية الطب بجامعة القاهرة على توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، قام الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بجولة تفقدية شملت أعمال تطوير المساحات الخضراء وتجديد الحدائق داخل ساحة الكلية.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال تجديد الحديقة الخلفية لمركز التعليم الطبي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وزراعة الحديقة الأمامية لمبنى التعليم المتطور (LRC)، بما يعكس توجه الكلية نحو توفير متنفس جمالي وحضاري داخل ساحة الكلية. كما تفقد سيادته مبنى الـLRC ومبنى التعليم الطبي من الداخل، للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات الخاصة بهذه المباني.

رافق سيادته خلال الجولة السادة الوكلاء: الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب الأستاذ الدكتور أحمد طلعت، النائب المدير التنفيذي والمستشار لعميد الكلية لشؤون المستشفيات، والسيد أمين عام الكلية، والسيد مدير أمن الكلية.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الكلية لتهيئة بيئة جامعية متكاملة تحقق الراحة وتدعم الأنشطة الأكاديمية والخدمية، بما يعزز دور الكلية الرائد في خدمة طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.