أمن القاهرة يضبط شخص لممارسته أعمال البلطجة وفرض السيطرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 أغسطس 2025 03:32 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم البلطجة وفرض السيطرة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة، وفرض السيطرة على مالكى قطع الأراضى بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وإجبارهم على قيامه بأعمال التأمين بمقابل مالى وبيع مواد البناء لهم بأسعار أزيد من السعر المعلن بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.