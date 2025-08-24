نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.. مشروع قومي لتحويلها إلى وجهة عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض مجلس الوزراء المصري الجهود المبذولة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة، بما يعزز مكانتها كواحدة من أقدم وأهم الحدائق في المنطقة.

وأكد مجلس الوزراء أن الحديقة تشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة وفق أعلى المعايير الدولية، حيث يستهدف المشروع رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة داخل الحديقة، بما يتناسب مع تطلعات الزوار ويواكب المعايير العالمية في مجال حدائق الحيوان.

وشمل المشروع تجهيز أماكن عرض حديثة للحيوانات توفر بيئة صحية وآمنة تراعي احتياجاتها الطبيعية، إلى جانب وضع خطط متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتماشى مع أساليب الإدارة الحديثة لرعاية الحيوانات وإدارة المتنزهات الكبرى.

كما يركز المشروع على الحفاظ على التراث التاريخي للحديقة والاهتمام بالحدائق النباتية النادرة داخلها، لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الجانب الترفيهي والتثقيفي والبيئي، بما يمنح الزائرين رحلة فريدة مليئة بالمتعة والمعرفة.

ويأتي هذا التطوير في إطار حرص الدولة على تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، وتحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى مزار عالمي يعكس الوجه الحضاري لمصر ويمنح العائلات تجربة استثنائية في قلب العاصمة.