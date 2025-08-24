نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع 500 طن مخلفات أسفل محور الفريق كمال عامر ومحيط مستشفى بولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود هيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وقد شنت الهيئة حملات مكثفة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي بولاق الدكرور بقيادة المهندس محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، مدعومة بلوادر وسيارات نقل وعدد من فرق العمل، حيث أسفرت الأعمال عن رفع 10 نقلات مخلفات بإجمالي 200 طن.

كما نفذت الهيئة حملة نظافة مكبرة بمحيط مستشفى بولاق الدكرور لرفع كافة المخلفات والأتربة وتجريد الطريق، حيث أسفرت عن رفع 300 طن.

وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة النظافة بكافة الأحياء والمراكز، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية والتعامل السريع مع أي تراكمات أولًا بأول، بما يحقق بيئة صحية ونظيفة تليق بالمواطنين.

وقد تابع الحملات ميدانيًا اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.

