غدا .. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 أغسطس 2025 02:25 مساءً - أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه وفقاً للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ – الفصل التشريعي الثاني 2025-2030 – تجرى غداً الإثنين الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2025، انتخابات جولة الإعادة خارج الجمهورية على مدار يومين، عن دوائر محافظات الغربية، والاسماعيلية، وبنى سويف، والأقصر، والوادي الجديد، وذلك في 136 مقراً انتخابياً في 117 دولة حول العالم تحت إشراف السفراء والدبلوماسيين المصريين بهذه الدول، على أن يبدأ التصويت في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة - التاسعة صباح يوم الاثنين حسب التوقيت المحلى لدولة نيوزيلندا، وهى أول سفارة يباشر بها الاقتراع بجولة الاعادة.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً في تمام السابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء لإطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية خارج البلاد يومي التصويت.