نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون امتحانات الدور الثاني في الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل طلاب الثانوية العامة بنظامها القديم اليوم الأحد أداء امتحانات الدور الثاني، حيث يخوض الطلاب امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل إلى جانب علم النفس والاجتماع.

وكان طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد قد انتهوا السبت 23 أغسطس الجاري من أداء امتحانات الدور الثاني، لتتواصل الامتحانات لطلاب النظام القديم فقط.

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة وصول أوراق الأسئلة والمراقبين إلى مقار اللجان بجميع المحافظات، كما شددت الوزارة على رؤساء اللجان بضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن انضباط سير الامتحانات.

إحصائيات امتحانات الدور الثانى

وكشفت الوزارة عن أبرز الأرقام الخاصة بامتحانات الدور الثاني هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي:

عدد الطلاب المتقدمين لنظام قديم بلغ 12 ألفًا و142 طالبًا وطالبة.

عدد الطلاب المتقدمين لنظام حديث وصل إلى 145 ألفًا و930 طالبًا وطالبة.

طلاب مدارس المكفوفين المتقدمين للامتحان بلغ عددهم 7 طلاب.

طلاب مدارس المتفوقين المتقدمين للامتحان طالبان فقط.

الامتحانات تعقد داخل 267 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كل اللجان مؤمنة بشكل كامل، وأنها حريصة على توفير بيئة امتحانية هادئة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم بعيدًا عن أية معوقات.

