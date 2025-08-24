نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى إستمرارًا للقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين والإطمئنان على جاهزيتهم القتالية.

وألقى اللواء أح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى حرص رجال المنطقة الغربية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مشيدًا بما يقدمه حماة الإتجاه الإستراتيجى الغربى من جهود وتضحيات لتنفيذ مهامهم بكفاءة وإقتدار، مؤكدًا على أن الحفاظ على الإستعداد القتالى العالى لمواجهة كافة التحديات هو الضمان الحقيقى لأمن وإستقرار الوطن فى ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التى تشهدها المنطقة، كما إستعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع بالمنطقة وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإرتقاء بمستوى الوعى والفهم الصحيح للمقاتلين إرتباطًا بما يدور حولهم من أحداث، موصيًا المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والإنضباط الذاتى تأكيدًا على أن رجال القوات المسلحة هم رمز العزة والكرامة والنموذج الذى يحتذى به فى البذل والعطاء من أجل الوطن، كما شاركهم تناول وجبة الغداء معربًا عن تقديره لما إتسم به المقاتلين من إعتزاز وفخر تجاه ما يقدمونه للوطن حتى ينعم بالأمن والإستقرار.