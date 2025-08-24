نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندسة هويدا النوبي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أعمال وأنشطة هيئة المساحة الجارية حاليًا مثل أعمال تثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لعدد من مشروعات الطرق مثل (توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وعدد من المعابر لربط الطرق بمحافظتي السويس والإسماعيلية)، وكذا المحاور المرورية مثل (عمرو بن العاص - الفريق كمال عامر - شريف إسماعيل - حسب الله الكفراوي)، ونفق الشهيد أحمد حمدي (٢) بالسويس وغيرها من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وأيضاًَ أعمال الرفع المساحي الجارية لأراضي طرح النهر بعدة محافظات نيلية، وكذا أعمال الرفع المساحى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد أكد الدكتور سويلم على إستمرار التنسيق بين هيئة المساحة وجهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من الهيئة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة.

وأشار سيادته إلى أن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث وجه الدكتور سويلم لهيئة المساحة بمواصلة تنفيذ أعمال رقمنة ما تقدمه الهيئة من منتجات وخدمات لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، مع مراعاة تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين والتى سيتم ادخالها على المنظومات الرقمية للهيئة، مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الهندسية والفنية من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة، والإعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، والقطار السريع (من العين السخنة إلى مطروح) و(من مدينة السادس من أكتوبر إلى أبو سمبل) ومشروع إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن خطة ممتدة حتى عام ٢٠٥٠.

كما نجحت الهيئة مؤخرًا في الحصول على رخصة تشغيل شبكة المحطات الثابتة التي تمتلكها الهيئة بعدد (٥٠) محطة ثابتة منتشرة بشتى أنحاء الجمهورية (منطقة الدلتا - وادي النيل - الساحل الشمالي) لمساعدة كافة جهات الدولة العامة والخاصة والمواطنين على سرعة إنجاز الأعمال المساحية، وضمان دقة وتوحيد نظم الإحداثيات على مستوى الجمهورية بما يضمن تجانس وتكامل البيانات المساحية المستخدمة في كافة مشروعات البنية التحتية للدولة، بالشكل الذى ينعكس على سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية بالدولة.

كما تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال بروتوكولي تعاون، أولهما "بروتوكول تعاون لتوقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع والعزب"، وتحويل إحداثيات نقاط الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع والعزب إلى نظام WGS84 حيث تم الإنتهاء من المراحل الثلاث الأولى ويجري العمل الآن بالمرحلة الرابعة بنجاح، والبروتوكول الثاني هو "بروتوكول لتعديل ترسيم الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية".

كما أبرمت الهيئة بروتوكولات تعاون مشتركة مع محافظات (كفر الشيخ - الأقصر - القليوبية - البحيرة) لتنفيذ أعمال الرفع المساحي وحصر أملاك الدولة وإعداد قواعد بيانات جغرافية رقمية لها بتلك المحافظات، وكذا حصر أملاك عدد من جهات الدولة مثل (هيئة الأوقاف المصرية – مصلحة الري – هيئة الصرف – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) للحفاظ على أملاك تلك الجهات والمال العام للدولة.

كما تشارك الهيئة بدورها المجتمعي فى تنمية مهارات شباب الخريجين من عدة جامعات مصرية (القاهرة - عين شمس - حلوان - المنصورة - الدلتا - دمنهور) من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة في مجال التدريب وتبادل الخبرات أو التدريب الصيفي المجاني لهم.