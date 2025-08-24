نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنفي انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بحي العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت محافظة الجيزة، ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق حي العمرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتؤكد المحافظة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاعات.

كما تناشد محافظة الجيزة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي معلومات، حرصًا على عدم إثارة البلبلة بين المواطنين.